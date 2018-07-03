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С сентября в Украине стартует год французского языка

НовостиПолитика    03.07.2018 - 21:46
Фото: встреча Гриневич с послом Франции (mon.gov.ua)
Фото: встреча Гриневич с послом Франции (mon.gov.ua)

По словам Гриневич, очень важной является подготовка учителей в педагогических вузах

С сентября 2018 года в Украине стартует год французского языка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Отмечается, что МОН и Посольство Франции в Украине надеются привлечь к его проведению все посольства франкофонных стран.

Сегодня, 3 июля 2018 года, в помещении МОН состоялась встреча министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Гриневич представила предварительные предложения относительно тех мер, которые могут быть проведены для популяризации французского языка в Украине через сферу образования.

"На сегодня у нас существует 49 школ с углубленным изучением французского языка и 1 тыс. 220 заведений, где ее изучают как предмет. Нам кажется, что важно сделать акцент на тех заведениях и педагогах, которые обучают школьников французскому языку как второму иностранному. В специализированных заведениях у нас и так все более чем хорошо, а именно учителя, которые учат французскому как второму иностранному, должны в совершенстве уметь заинтересовать ребенка и побудить его изучать язык", - отметила Гриневич.

По ее словам, открытие возможностей для повышения квалификации таких учителей было бы дополнительным стимулом.

Гриневич добавила, что для распространения франкофонии невероятно важной является подготовка учителей в педагогических вузах.

Отдельными направлениями работы в рамках года французского языка может стать расширение количества пришкольных летних языковых лагерей, создание онлайн курса для учителей французского языка, а также проведение совместных мероприятий, где учителя французского со всей Украины смогут свободно общаться и обмениваться опытом.

Напомним, 23 июня Гриневич сообщила, что в бюджете на 2018 год заложено 46 миллионов гривен на кабинеты украинского языка в школах с другими языками обучения.

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Теги публикации: учения, МОН, школа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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