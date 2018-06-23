На изучение украинского в школах с другими языками обучения выделено 46 млн гривен, - Гриневич

На выделенные средства местные власти должны закупать оборудование

В бюджете на 2018 год заложено 46 миллионов гривен на кабинеты украинского языка в школах с другими языками обучения. Об этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, информирует "Радио Свобода".

"Учителя украинского языка чувствовали себя в школах с обучением на языке нацменьшинств униженными. Именно поэтому мы сейчас Кабмином выделили средства на оборудование кабинетов украинского языка в таких школах. А также установили этим учителям надбавку до 30% - самую большую, которая есть, чтобы они имели поощрения", - отметила Лилия Гриневич.

По словам министра, на выделенные средства местные власти должны закупать оборудование, которое прописано в рекомендациях Минобразования. Она отметила, что это должно улучшить методологию преподавания украинского языка в школах нацменшинств и привлечь детей к изучению государственного языка.

Гриневич сказала, что вопрос о продлении продолжительности переходного периода имплементации языковой статьи закона об образовании актуален. Эти рекомендации предоставила Венецианская комиссия, и уже подготовлен соответствующий законопроект №8046. Он вчера был в повестке дня, но до него не дошла очередь.

"Законопроект говорит об увеличении продолжительности переходного периода до 2023 года. Если мы хотим действительно научить детей украинскому языку, должны подготовить все так, чтобы эти изменения стали необратимыми. Нам важно это делать постепенно, чтобы не вызвать сопротивления детей", - сообщила министр.

"Планируется, что сначала дети будут изучать все на родном языке, а затем постепенно будут внедряться предметы на украинском, пока не будет достигнуто соотношение "60% на государственном языке и 40% использования языка нацменьшинств", - пишет издание.

Напомним, Венгрия не будет поддерживать отношения Украина - НАТО до изменения закона об образовании.