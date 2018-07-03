З вересня в Україні стартує рік французької мови

За словами Гриневич, дуже важливою є підготовка вчителів в педагогічних вишах

З вересня 2018 року в Україні стартує рік французької мови. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки (МОН) України.

Зазначається, що МОН та Посольство Франції в Україні сподіваються залучити до його проведення всі посольства франкомовних країн.

Сьогодні, 3 липня 2018 року, в приміщенні МОН відбулася зустріч міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Гриневич представила попередні пропозиції щодо тих заходів, які можуть бути проведені для популяризації французької мови в Україні через сферу освіти.

"На сьогодні в нас існує 49 шкіл з поглибленим вивченням французької мови та 1 тис. 220 закладів, де її вивчають як предмет. Нам здається, що важливо зробити акцент на тих закладах та педагогах, що навчають школярів французькій мові як другій іноземній. У спеціалізованих закладах у нас і так все більш ніж добре, а саме вчителі, що навчають французькій як другій іноземній, мають досконало вміти зацікавити дитину та заохотити її вивчати мову", - зазначила Гриневич.

За її словами, відкриття можливостей для підвищення кваліфікації таких вчителів було б додатковим поштовхом.

Гриневич додала, що для поширення франкофонії неймовірно важливою є підготовка вчителів в педагогічних вишах.

Окремими напрямами роботи в межах року французької мови може стати розширення кількості пришкільних літніх мовних таборів, створення онлайн курсу для вчителів французької мови, а також проведення спільних заходів, де вчителі французької з усієї України зможуть вільно спілкуватися та обмінюватися досвідом.

Нагадаємо, 23 червня Гриневич повідомила, що у бюджеті на 2018 рік закладено 46 мільйонів гривень на кабінети української мови в школах з іншими мовами навчання.