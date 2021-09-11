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С начала сентября боевики потеряли в районе ООС шесть человек, - ВСУ

Автор: Мария Кучерявец

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины назвал количество жертв со стороны боевиков с начала текущего месяца. Так, враг потерял 6 человек, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ.

"На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых", - написал

Главнокомандующий ВСУ отметил, что с начала сентября боевики обстреляли наши позиции 59 раз, из них 19 с запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы.

Напомним, сегодня боевики 10 нарушили режим прекращения огня, в результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения.

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