Від початку вересня окупанти втратили в районі ООС шестеро бойовиків, - ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України назвав кількість жертв з боку ворога від початку поточного місяця. Так, окупанти втратили 6 бойовиків, ще 12 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ.
"На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими", - написав
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що від початку вересня бойовики обстріляли наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування.
Нагадаємо, сьогодні бойовики 10 порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще 10 отримали поранення.