В сентябре в Украине будет минимум выходных дней: календарь на первый месяц осени

В сентябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В то же время в сентябре 2021 года отмечаются такие праздники: 1 сентября - День знаний

2 сентября - День нотариата

5 сентября - День предпринимателя

8 сентября - Международный день грамотности

8 сентября - Международный день солидарности журналистов

9 сентября - Международный день красоты

9 сентября - День тестировщика

9 сентября - День дизайнера-графика

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября - День украинского кино

11 сентября - День физкультуры и спорта

12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

12 сентября - День танкистов

13 сентября - День программиста

15 сентября - Международный день демократии

15 сентября - День HR-менеджера

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя

17 сентября - День спасателя

18 сентября - День изобретателя и рационализатора

18 сентября - День фармацевтического работника

19 сентября - День работника леса

20 сентября - День рекрутера

21 сентября - День мира

21 сентября - Международный день мира

22 сентября - День партизанской славы

26 сентября - День машиностроителя

27 сентября День туризма

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

30 сентября - День усыновления

30 сентября - Международный день переводчика

30 сентября - Всеукраинский день библиотек