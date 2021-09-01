В сентябре в Украине будет минимум выходных дней: календарь на первый месяц осени

В сентябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
В то же время в сентябре 2021 года отмечаются такие праздники:
1 сентября - День знаний
2 сентября - День нотариата
5 сентября - День предпринимателя
8 сентября - Международный день грамотности
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
9 сентября - Международный день красоты
9 сентября - День тестировщика
9 сентября - День дизайнера-графика
10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств
11 сентября - День украинского кино
11 сентября - День физкультуры и спорта
12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
12 сентября - День танкистов
13 сентября - День программиста
15 сентября - Международный день демократии
15 сентября - День HR-менеджера
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
17 сентября - День спасателя
18 сентября - День изобретателя и рационализатора
18 сентября - День фармацевтического работника
19 сентября - День работника леса
20 сентября - День рекрутера
21 сентября - День мира
21 сентября - Международный день мира
22 сентября - День партизанской славы
26 сентября - День машиностроителя
27 сентября День туризма
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
30 сентября - День усыновления
30 сентября - Международный день переводчика
30 сентября - Всеукраинский день библиотек
Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.