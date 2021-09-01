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У вересні в Україні буде мінімум вихідних днів: календар на перший місяць осені

Автор: Олександр Білоус

У вересні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних Цього місяця не передбачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Водночас у вересні 2021 року відзначаються такі свята:

  • 1 вересня - День Знань
  • 2 вересня - День нотаріату
  • 5 вересня - День підприємця
  • 8 вересня - Міжнародний день грамотності
  • 8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів
  • 9 вересня - Міжнародний день краси
  • 9 вересня - День тестувальника
  • 9 вересня - День дизайнера-графіка
  • 10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
  • 11 вересня - День українського кіно
  • 11 вересня - День фізкультури і спорту
  • 12 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
  • 12 вересня - День танкістів
  • 13 вересня - День програміста
  • 15 вересня - Міжнародний день демократії
  • 15 вересня - День HR-менеджера
  • 16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару
  • 17 вересня - День рятувальника
  • 18 вересня - День винахідника і раціоналізатора
  • 18 вересня - День фармацевтичного працівника
  • 19 вересня - День працівника лісу
  • 20 вересня - День рекрутера
  • 21 вересня - День миру
  • 21 вересня - Міжнародний день миру
  • 22 вересня - День партизанської слави
  • 26 вересня - День машинобудівника
  • 27 вересня День туризму
  • 27 вересня - День вихователя і всіх дошкільних працівників
  • 30 вересня - День усиновлення
  • 30 вересня - Міжнародний день перекладача
  • 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

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