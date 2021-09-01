У вересні в Україні буде мінімум вихідних днів: календар на перший місяць осені

У вересні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних Цього місяця не передбачено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Водночас у вересні 2021 року відзначаються такі свята:
1 вересня - День Знань
2 вересня - День нотаріату
5 вересня - День підприємця
8 вересня - Міжнародний день грамотності
8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня - Міжнародний день краси
9 вересня - День тестувальника
9 вересня - День дизайнера-графіка
10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
11 вересня - День українського кіно
11 вересня - День фізкультури і спорту
12 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
12 вересня - День танкістів
13 вересня - День програміста
15 вересня - Міжнародний день демократії
15 вересня - День HR-менеджера
16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару
17 вересня - День рятувальника
18 вересня - День винахідника і раціоналізатора
18 вересня - День фармацевтичного працівника
19 вересня - День працівника лісу
20 вересня - День рекрутера
21 вересня - День миру
21 вересня - Міжнародний день миру
22 вересня - День партизанської слави
26 вересня - День машинобудівника
27 вересня День туризму
27 вересня - День вихователя і всіх дошкільних працівників
30 вересня - День усиновлення
30 вересня - Міжнародний день перекладача
30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.