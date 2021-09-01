В сентябре в Украине будет минимум выходных дней: календарь на первый месяц осени
Фото: в сентябре украинцев ждут 22 рабочих дня и 8 выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
В сентябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
В то же время в сентябре 2021 года отмечаются такие праздники:
- 1 сентября - День знаний
- 2 сентября - День нотариата
- 5 сентября - День предпринимателя
- 8 сентября - Международный день грамотности
- 8 сентября - Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября - Международный день красоты
- 9 сентября - День тестировщика
- 9 сентября - День дизайнера-графика
- 10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств
- 11 сентября - День украинского кино
- 11 сентября - День физкультуры и спорта
- 12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
- 12 сентября - День танкистов
- 13 сентября - День программиста
- 15 сентября - Международный день демократии
- 15 сентября - День HR-менеджера
- 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
- 17 сентября - День спасателя
- 18 сентября - День изобретателя и рационализатора
- 18 сентября - День фармацевтического работника
- 19 сентября - День работника леса
- 20 сентября - День рекрутера
- 21 сентября - День мира
- 21 сентября - Международный день мира
- 22 сентября - День партизанской славы
- 26 сентября - День машиностроителя
- 27 сентября День туризма
- 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
- 30 сентября - День усыновления
- 30 сентября - Международный день переводчика
- 30 сентября - Всеукраинский день библиотек
Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.