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В сентябре в Украине будет минимум выходных дней: календарь на первый месяц осени

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Украина, Среда 01 сентября 2021 08:10
В сентябре в Украине будет минимум выходных дней: календарь на первый месяц осени Фото: в сентябре украинцев ждут 22 рабочих дня и 8 выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дней и 8 выходных. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В сентябре в Украине будет минимум выходных дней: календарь на первый месяц осени

В то же время в сентябре 2021 года отмечаются такие праздники:

  • 1 сентября - День знаний
  • 2 сентября - День нотариата
  • 5 сентября - День предпринимателя
  • 8 сентября - Международный день грамотности
  • 8 сентября - Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября - Международный день красоты
  • 9 сентября - День тестировщика
  • 9 сентября - День дизайнера-графика
  • 10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств
  • 11 сентября - День украинского кино
  • 11 сентября - День физкультуры и спорта
  • 12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
  • 12 сентября - День танкистов
  • 13 сентября - День программиста
  • 15 сентября - Международный день демократии
  • 15 сентября - День HR-менеджера
  • 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
  • 17 сентября - День спасателя
  • 18 сентября - День изобретателя и рационализатора
  • 18 сентября - День фармацевтического работника
  • 19 сентября - День работника леса
  • 20 сентября - День рекрутера
  • 21 сентября - День мира
  • 21 сентября - Международный день мира
  • 22 сентября - День партизанской славы
  • 26 сентября - День машиностроителя
  • 27 сентября День туризма
  • 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
  • 30 сентября - День усыновления
  • 30 сентября - Международный день переводчика
  • 30 сентября - Всеукраинский день библиотек

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

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