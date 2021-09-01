У вересні в Україні буде мінімум вихідних днів: календар на перший місяць осені

У вересні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних Цього місяця не передбачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.

Водночас у вересні 2021 року відзначаються такі свята: 1 вересня - День Знань

2 вересня - День нотаріату

5 вересня - День підприємця

8 вересня - Міжнародний день грамотності

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня - Міжнародний день краси

9 вересня - День тестувальника

9 вересня - День дизайнера-графіка

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам

11 вересня - День українського кіно

11 вересня - День фізкультури і спорту

12 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

12 вересня - День танкістів

13 вересня - День програміста

15 вересня - Міжнародний день демократії

15 вересня - День HR-менеджера

16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня - День рятувальника

18 вересня - День винахідника і раціоналізатора

18 вересня - День фармацевтичного працівника

19 вересня - День працівника лісу

20 вересня - День рекрутера

21 вересня - День миру

21 вересня - Міжнародний день миру

22 вересня - День партизанської слави

26 вересня - День машинобудівника

27 вересня День туризму

27 вересня - День вихователя і всіх дошкільних працівників

30 вересня - День усиновлення

30 вересня - Міжнародний день перекладача

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек