У вересні в Україні буде мінімум вихідних днів: календар на перший місяць осені
Фото: у вересні українців чекають 22 робочих дні і 8 вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вересні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих днів і 8 вихідних. Додаткових вихідних Цього місяця не передбачено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові та неробочі дні.
Водночас у вересні 2021 року відзначаються такі свята:
- 1 вересня - День Знань
- 2 вересня - День нотаріату
- 5 вересня - День підприємця
- 8 вересня - Міжнародний день грамотності
- 8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня - Міжнародний день краси
- 9 вересня - День тестувальника
- 9 вересня - День дизайнера-графіка
- 10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам
- 11 вересня - День українського кіно
- 11 вересня - День фізкультури і спорту
- 12 вересня - День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
- 12 вересня - День танкістів
- 13 вересня - День програміста
- 15 вересня - Міжнародний день демократії
- 15 вересня - День HR-менеджера
- 16 вересня - Міжнародний день охорони озонового шару
- 17 вересня - День рятувальника
- 18 вересня - День винахідника і раціоналізатора
- 18 вересня - День фармацевтичного працівника
- 19 вересня - День працівника лісу
- 20 вересня - День рекрутера
- 21 вересня - День миру
- 21 вересня - Міжнародний день миру
- 22 вересня - День партизанської слави
- 26 вересня - День машинобудівника
- 27 вересня День туризму
- 27 вересня - День вихователя і всіх дошкільних працівників
- 30 вересня - День усиновлення
- 30 вересня - Міжнародний день перекладача
- 30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек
Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочий день будуть 250 з 365 календарних днів. Разом з тим в році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.