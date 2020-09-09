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В сентябре киевский зоопарк получит паркинг на 400 авто, - Кличко

Киев, Среда 09 сентября 2020 14:42
В сентябре киевский зоопарк получит паркинг на 400 авто, - Кличко
Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Украина

Паркинг будет находиться на балансе зоопарка

В конце сентября на территории зоопарка в Киеве откроют новый паркинг для посетителей зоопарка.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Уже в конце сентября на территории столичного зоопарка мы откроем новый паркинг на 400 авто. Заехать на него можно будет с улицы Зоологической. Открытие паркинга упростит доступ к зоопарку и разгрузит дорожное движение. К реконструкции входной группы автомобили посетителей занимали весь крайний правый ряд проспекта Победы. А теперь - пытаются парковаться на улице Зоологической. Работы по строительству паркинга еще продолжаются", - сказал Кличко.

Там, в частности, устанавливают шлагбаумы и автоматы, через которые будет осуществляться оплата. Паркинг будет находиться на балансе зоопарка, а собранные средства пойдут на нужды зоопарка.

Сколько будет стоить оставить авто - будет решать руководство зоопарка после того, как примет паркинг на свой баланс.

"Отмечу, что также продолжаются работы по обновлению зоопарка. Там возводят новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году. В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного "жилья" для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, построят ветеринарную клинику с карантинными вольерами", - сообщил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле шести станций метро оборудуют парковки. Всего на них можно будет разместить около двух тысяч автомобилей.

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Новости Украины Транспорт КиевзоопаркВиталий Кличко
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