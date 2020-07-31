В Киеве возле шести станций метро оборудуют парковки, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Всего на них можно будет расположить около двух тысяч автомобилей

Перехватывающие парковки обустроят возле шести станций метро Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как сообщается, паркинги сделают на въездах в столицу по пяти направлениям вблизи таких станций метро:

Академгородок;

Святошин;

Красный Хутор;

Ипподром;

Сырецкая.

Всего на них можно будет расположить около двух тысяч автомобилей.

По словам Кличко, первая парковка на 193 места уже месяц работает возле станции метро Выдубичи. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждения, навигацию.

"Кроме этого, обустроили два пешеходных перехода, сделали дорожную разметку, проложили оптоволокно, вскоре установят десять камер видеонаблюдения", - сообщает мэр.

Мэр столицы пишет, что сегодня власть тестирует, пользуется ли спросом этот паркинг и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно.

Он так же отмечает, что перехватывающие паркинги дают водителям альтернативу - оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом.

Благодаря этому, по его словам, "мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице".

Напомним, ранее депутаты Киевсовета приняли решение о перехватывающие паркинги возле конечных станций метро 23 июля.

Также сообщалось, что депутаты приняли решение открыть свой двор на Крещатике для парковки автомобилей.