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У вересні київський зоопарк отримає паркінг на 400 авто, - Кличко

Київ, Середа 09 вересня 2020 14:42
У вересні київський зоопарк отримає паркінг на 400 авто, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)
Автор: РБК-Україна

Перебуватиме паркінг на балансі зоопарку

Наприкінці вересня на території зоопарку в Києві відкриють новозбудований паркінг для відвідувачів зоопарку.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

"Уже наприкінці вересня на території столичного зоопарку ми відкриємо новозбудований паркінг на понад 400 авто. Заїхати на нього можна буде з вулиці Зоологічної. Відкриття паркінгу спростить доступ до зоопарку і розвантажить дорожній рух. До реконструкції вхідної групи автомобілі відвідувачів займали весь крайній правий ряд проспекту Перемоги. А тепер - намагаються паркуватися на вулиці Зоологічній. Роботи з будівництва паркінгу ще тривають", - сказав Кличко.

Там, зокрема, встановлюють шлагбауми та автомати, через які буде здійснюватись оплата. Перебуватиме паркінг на балансі зоопарку, а зібрані кошти йтимуть на потреби зоопарку.

Скільки коштуватиме залишити авто - буде вирішувати керівництво зоопарку після того, як прийме паркінг на свій баланс.

"Зазначу, що також тривають і роботи із оновлення зоопарку. Там зводять новий приматник із зимовими та літніми вольєрами. Його будівництво завершать наступного року. В рамках наступної черги реконструкції, окрім оновленого "житла" для тварин, господарчих приміщень та благоустрою території, у зоопарку, зокрема, зведуть ветеринарну клініку з карантинними вольєрами", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві біля шести станцій метро обладнають парковки. Всього на них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів.

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Новини України Транспорт КиївзоопаркВіталий Кличко
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