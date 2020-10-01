Сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 100-летней давности

Среднемесячная температура воздуха сентября 2020 года в Киеве составила 18,4 градуса тепла, что превысило климатическую норму на 4,5 градусов. Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, сентябрь также оказался уникальным, потому что максимум температуры воздуха в Киеве в этому году зафиксирован 1 сентября: 34,7 градусов тепла.

Холоднее всего было 19 сентября, когда минимальная температура опускалась под утро до 6,9 градусов тепла.

На проспекте Науки выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы. Осадков выпадет меньше нормы четвертый месяц подряд.

Несмотря на то, что сентябрь - осенний месяц, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице лишь пять дней с 18 по 20; 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов тепла.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в октябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12 градусов, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина заявил, что "бабье лето" следует ожидать в октябре.