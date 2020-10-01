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Вересень у Києві повторив температурний рекорд 100-річної давнини

Автор: Олександр Білоус

Кліматична осінь ще не починалася

Середньомісячна температура повітря вересня 2020 року у Києві становила 18,4 градусів тепла, що перевищило кліматичну норму на 4,5 градусів. Таким чином цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, вересень також він виявився унікальним, бо цьогорічний максимум температури повітря у Києві зафіксовано 1 вересня: 34,7 градусів тепла.

Найхолодніше було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 6,9 градусів тепла.

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На проспекті Науки випало 31 мм опадів, що становить дві третини кліматичної норми і тому вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади у столиці.

Незважаючи на те, що вересень - осінній місяць, метеорологічна осінь у Києві ще не розпочалась. У столиці лише п’ять днів з 18 по 20; 28 та 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вищою 15 градусів тепла.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів, що в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна заявив, що "бабине літо" слід очікувати в жовтні.

Прогноз погоди
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