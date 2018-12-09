Сенцову уже 3 недели не вручают посылку с теплыми вещами и продуктами, - правозащитники

Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

По словам правозащитницы Щур, это происходит не впервые

Украинскому режиссеру, политзаключенному Кремля Олегу Сенцову уже 3 недели не передают посылку, которую из Челябинска отправили ему российские правозащитники. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

По ее словам, это происходит не впервые.

Щур отметила, что посылку Сенцову они отправили еще 12 ноября, а 17 числа ее зарегистрировали в почтовом отделении в Лабитнангах, где расположена колония политзаключенного.

Однако, по ее словам, после этого посылку отправили в город Салехард, а 20-го вернули на почту снова.

В колонии правозащитникам сказали, что сообщение о передаче Сенцову получили 27 ноября.

"И тут началась политика. Как и год назад, посылку не вручают уже 3 недели. Объяснять, зачем заключенному за Полярным кругом нужны теплые вещи, продукты и фильмы, нормальным людям не нужно. Но очевидно, руководство колонии этого не понимает. Или наоборот, понимает очень хорошо", - отметила Щур.

Она добавила, что причины, якобы, что посылка превышает допустимый вес, - надуманные. Колония позволяет вес, который определен на почте,- и это до 50 килограммов. Сенцову же отправили 23 кг.

Напомним, у Олега Сенцова в результате голодания обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, здоровье Сенцова оставляет желать лучшего.

Отметим, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".