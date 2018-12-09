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Сенцову вже 3 тижні не вручають посилку з теплими речами та продуктами, - правозахисники

Новини » Суспільство    09.12.2018 - 20:00
Сенцову вже 3 тижні не вручають посилку з теплими речами та продуктами, - правозахисники
Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

За словами правозахисниці Щур, це відбувається не вперше

Українському режисеру, політв’язню Кремля Олегу Сенцову вже 3 тижні не передають посилку, яку з Челябінська відправили йому російські правозахисники. Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

За її словами, це відбувається не вперше.

Щур зазначила, що посилку Сенцову вони відправили ще 12 листопада, а 17 числа її зареєстрували у поштовому відділенні в Лабитнангах, де розташована колонія політв’язня.

Однак, за її словами, після того посилку відправили у місто Салехард, а 20-го повернули на пошту знову.

У колонії правозахисникам сказали, що повідомлення про передачу Сенцову отримали 27 листопада.

"І тут почалася політика. Як і рік тому, посилку не вручають вже 3 тижні. Пояснювати, навіщо ув’язненому за Полярним колом потрібні теплі речі, продукти та фільми, нормальним людям не потрібно. Але очевидно, керівництво колонії цього не розуміє. Або навпаки, розуміє дуже добре", - зазначила Щур.

Вона додала, що причини, нібито, що посилка перевищує допустиму вагу, - надумані. Колонія дозволяє вагу, яка визначена поштою,-  і це до 50 кілограмів. Сенцову ж відправили 23 кг.

Нагадаємо, в Олега Сенцова у результаті голодування виявлено "органічне ураження" серця, печінки і нирок.

За словами адвоката Дмитра Дінзе, здоров'я Сенцова залишає бажати кращого.

Зазначимо, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку із загрозою "насильницького годування".

У Сенцова виявлено ураження серця, печінки і нирок, - адвокат
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