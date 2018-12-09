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У Сенцова обнаружены поражения сердца, печени и почек, - адвокат

Новости » Общество    09.12.2018 - 17:10
У Сенцова обнаружены поражения сердца, печени и почек, - адвокат
Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

По словам адвоката Динзе, "здоровье Сенцова оставляет желать лучшего"

У украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы".

По его словам, здоровье оставляет желать лучшего.

"По крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-ые прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно", - сказал адвокат.

По словам Динзе, Сенцов находится в тюремной больнице на лечении, при этом он ведет переписку с режиссерской группой, работая над фильмом, постановка которого идет в Украине.

Отметим, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

Напомним, вчера, 8 декабря в Киеве прошла презентация англоязычной книги об Олеге Сенцове.

Также РБК-Украина писало, что Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Ган призывал Российскую Федерацию отпустить Олега Сенцова для вручения премии Сахарова. 

 

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Новости Украины Олег Сенцовполитзаключенные в РФ
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