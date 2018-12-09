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У Сенцова виявлено ураження серця, печінки і нирок, - адвокат

Новини » Суспільство    09.12.2018 - 17:10
У Сенцова виявлено ураження серця, печінки і нирок, - адвокат
Фото: Олег Сенцов (wikipedia.org)

За словами адвоката Дінзе, "здоров'я Сенцова залишає бажати кращого"

В українського режисера, політв'язня Олега Сенцова у результаті голодування виявлено "органічну поразку" серця, печінки і нирок. Про це розповів його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Москви".

За його словами, здоров'я залишає бажати кращого.

"Принаймні, ті органічні зміни, які у нього були, може бути пройдуть. Поки 100% прогнози дати ніхто не може з приводу його здоров'я. Лікування триває, і коли закінчиться, невідомо", - сказав адвокат.

За словами Дінзе, Сенцов знаходиться у тюремній лікарні на лікуванні, при цьому він веде листування з режисерською групою, працюючи над фільмом, постановка якого йде в Україні.

Зазначимо, Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку із загрозою "насильницького годування".

Нагадаємо, вчора, 8 грудня в Києві пройшла презентація англомовної книги про Олега Сенцове.

Також РБК-Україна писало, що Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню ЄС Йоганнес Ган закликав Російську Федерацію відпустити Олега Сенцова для вручення премії Сахарова.

 

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