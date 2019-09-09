Сенцова и Кольченко будут вызывать в прокуратуру

Прокуратура Крыма будет вызывать бывших политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко для дачи показаний. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, передает "Громадське радио".

Сообщается, что показания будут касаться обстоятельств их похищения в оккупированном Крыму весной 2014 года. Процессуальные действия начнут проводить после того, как их завершат осматривать врачи.

Диденко добавила, что в деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших.

По делу о похищении российскими оккупационными властями фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова, несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним, освобожденные из заключения в РФ украинцы продолжают проходить обследования в больнице "Феофания".

Как сообщало РБК-Украина, Олегу Сенцову и Александру Кольченко организовали временное жилье. Также будет решаться вопрос о постоянном жилье. Денисова отметила, что в оккупированный Крым, где жили Сенцов и Кольченко, им возвращаться нельзя.