Сенцов отказался встретиться с архиепископом Климентом из-за религиозных взглядов

Сегодня в в Лабытнанги приехал архиепископ Климент

Украинский политзаключенный Олег Сенцова отказался встретиться с

архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

"К Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных... Но, блин, мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?", - сообщила она, добавив, что Сенцов категорически отказался встретиться с архиепископом.

Нет слов... к Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных...... Опубліковано Натал'єю Каплан 4 червня 2018 р.

Напомним, сегодня сообщалось, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент намерен посетить Сенцова, находящегося в российской колонии.

Как сообщалось, в пятницу, 1 июня 2018, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику российской колонии строгого режима Лабытнанги (более известной как "Белый медведь"), расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, в котором содержится Сенцов.