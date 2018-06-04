Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сенцов отказался встретиться с архиепископом Климентом из-за религиозных взглядов

НовостиОбщество    04.06.2018 - 17:38
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сегодня в в Лабытнанги приехал архиепископ Климент

Украинский политзаключенный Олег Сенцова отказался встретиться с
архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в Facebook.

"К Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных... Но, блин, мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности?", - сообщила она, добавив, что  Сенцов категорически отказался встретиться с архиепископом.

 

Нет слов... к Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных......

Опубліковано Натал'єю Каплан 4 червня 2018 р.

Напомним, сегодня сообщалось, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент намерен посетить Сенцова, находящегося в российской колонии.

Как сообщалось, в пятницу, 1 июня 2018, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику российской колонии строгого режима Лабытнанги (более известной как "Белый медведь"), расположенной в  Ямало-Ненецком автономном округе РФ, в котором содержится Сенцов. 

МИД Литвы призвал Россию освободить Сенцова К Сенцову в колонию прибыл адвокат
Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top