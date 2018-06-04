Сенцов погодився зустрітися з архієпископом Климентом

Сенцова все-таки погодився зустрітися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом

Український політв'язень Олег Сенцов все-таки погодився зустрітися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом. Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан в Facebook.

"Підсумок. Олег все-таки погодився на зустріч з Климентом", - повідомила вона.

Нагадаємо, раніше Каплан повідомляла, що Сенцов відмовився зустрітися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом.

"До Олега в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент. Так, він багато чого робить, в тому числі для політв'язнів... Але, блін, ми домовлялися, що перед приїздом я запитаю у Олега, хоче він цієї зустрічі. Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої. Питається, навіщо потрібні були ці домовленості?", - повідомила вона, додавши, що Сенцов категорично відмовився зустрітися з архиєпископом.