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Сенцов погодився зустрітися з архієпископом Климентом

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 19:06
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сенцова все-таки погодився зустрітися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом

Український політв'язень Олег Сенцов все-таки погодився зустрітися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом. Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан в Facebook.

"Підсумок. Олег все-таки погодився на зустріч з Климентом", - повідомила вона.

 

Підсумок. Олег все-таки погодився на зустріч з Климентом.

Опубліковано Натал'єю Каплан 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Каплан повідомляла, що Сенцов відмовився зустрітися з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом.

"До Олега в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент. Так, він багато чого робить, в тому числі для політв'язнів... Але, блін, ми домовлялися, що перед приїздом я запитаю у Олега, хоче він цієї зустрічі. Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої. Питається, навіщо потрібні були ці домовленості?", - повідомила вона, додавши, що Сенцов категорично відмовився зустрітися з архиєпископом.

Сенцов відмовився зустрітися з архієпископом Климентом через релігійні погляди В МЗС Литви закликали Росію звільнити Сенцова
Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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