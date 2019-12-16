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Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию

Новости » Общество     16.12.2019 - 03:42
Сенцов прибыл на реабилитацию в Латвию
Фото: Олег Сенцов (РБК-Украина)

Латвия пригласила на медицинскую реабилитацию 10 бывших украинских политзаключенных

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов прибыл в Латвию по приглашению латвийской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой настраницу посольства Украины в Латвии в Facebook.

Сенцова встретили заместитель госсекретаря МИД Латвии и посол Украины Александр .Мищенко.

4 декабря посольство Украины в Латвии проинформировало, что 10 бывших украинских политзаключенных пройдут курс медицинской реабилитации в Латвии.

По данным посольства, по приглашению правительства Латвийской Республики в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться: Владимир Балух, Бекиров, Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Алексей Сизонович и Роман Сущенко.

Они будут проходить Курс реабилитации в центре "Вайвари" в Юрмале.

Напомним, 26 ноября украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европейском парламенте.

Ранее президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что готов лично привезти в Украину премию Сахарова, присужденную Сенцову, если тот не сможет забрать ее сам по состоянию здоровья.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и РФ Сенцов вернулся в Украину.

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Новости Украины ЛатвияОлег Сенцовреабилитация
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