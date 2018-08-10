Сенцов не получает письма из-за проблемы с цензором, - сестра политзаключенного

Новости Политика 10.08.2018 - 01:27
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Уже в течение недели Олег Сенцов не получает писем из-за проблем с цензором

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов не получает письма из-за проблемы с цензором, который должен их вычитать перед передачей. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в эфире "Громадское на русском".

Сестра Олега Сенцова заявила, что цензор может быть в отпуске и это является внутренней проблемой колонии, которая должна быть решена.

"Я так понимаю, что возникла проблема с цензором, и писем он не получает уже неделю, может больше. Образовался информационный вакуум. Он и так с трудом понимает, что происходит в мире, отрывками собирает, а сейчас вообще ничего", - заявила в эфире Наталья Каплан.

Также она добавила, что сложилось впечатление будто Сенцов совсем потерял надежду. По ее словам, в письме он просил больше не писать ему, что свобода рядом.

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Теги:  Олег Сенцов,  политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС