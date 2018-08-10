Сенцов не получает письма из-за проблемы с цензором, - сестра политзаключенного

Уже в течение недели Олег Сенцов не получает писем из-за проблем с цензором

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов не получает письма из-за проблемы с цензором, который должен их вычитать перед передачей. Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан в эфире "Громадское на русском".

Сестра Олега Сенцова заявила, что цензор может быть в отпуске и это является внутренней проблемой колонии, которая должна быть решена.

"Я так понимаю, что возникла проблема с цензором, и писем он не получает уже неделю, может больше. Образовался информационный вакуум. Он и так с трудом понимает, что происходит в мире, отрывками собирает, а сейчас вообще ничего", - заявила в эфире Наталья Каплан.

Также она добавила, что сложилось впечатление будто Сенцов совсем потерял надежду. По ее словам, в письме он просил больше не писать ему, что свобода рядом.

Напомним, омбудсмен опубликовала фото Сенцова. Фото Сенцова, как сообщила Денисова, поступивших от уполномоченного Российской Федерации по правам человека Татьяны Москальковой.