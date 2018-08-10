Сенцов не отримує листи із-за проблеми з цензором, - сестра полів'язня

Вже протягом тижня Олег Сенцов не отримує листів із-за проблем з цензором

Український режисер, політв'язень Олег Сенцов не отримує листи через проблеми з цензором, який повинен їх вичитати перед переданням. Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан в ефірі "Громадское на русском".

Сестра Олега Сенцова заявила, що цензор може бути у відпустці й це є внутрішньою проблемою колонії, яка повинна бути вирішена.

"Я так розумію, що виникла проблема з цензором, і листів він не отримує вже тиждень, може більше. Утворився інформаційний вакуум. Він і так насилу розуміє, що відбувається у світі, відривками збирає, а зараз взагалі нічого" - заявила в ефірі Наталія Каплан.

Також вона додала, що склалось враження ніби Сенцов зовсім втратив надію. За її словами, у листі він просив більше не писати йому, що свобода поруч.

Нагадаємо, омбудсмен опублікувала фото Сенцова. Фото Сенцова, як повідомила Денісова, надійшли від уповноваженого Російської Федерації з прав людини Тетяни Москалькової.