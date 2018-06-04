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Архиепископ Климент отбыл в РФ для встречи с Сенцовым

НовостиОбщество    04.06.2018 - 12:42
Фото: патриарх Филарет и архиепископ Климент (коллаж РБК-Украина)
Фото: патриарх Филарет и архиепископ Климент (коллаж РБК-Украина)

Патриарх Филарет направил соответствующее письмо начальнику российской колонии "Белый медведь"

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент намерен посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова, находящегося в российской колонии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщается, в пятницу, 1 июня 2018, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику российской колонии строгого режима Лабытнанги (более известной как "Белый медведь"), расположенной в  Ямало-Ненецком автомномной округе РФ, в которой содержится политзаключенный Олег Сенцов.

В своем письме Филарет ходатайствует о предоставлении Клименту возможности посетить Сенцова для выполнения пастырских обязанностей.

По благословению патриарха Филарета архиепископ Климент отбыл в места содержания Олега Сенцова.

Напомним, матери украинских политзаключенных, режиссера из оккупированного Крыма Олега Сенцова и крымчанина Александра Кольченко впервые встретились и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.

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Теги публикации: Олег Сенцов, УПЦ КП, священник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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