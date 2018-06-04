Архиепископ Климент отбыл в РФ для встречи с Сенцовым

Патриарх Филарет направил соответствующее письмо начальнику российской колонии "Белый медведь"

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент намерен посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова, находящегося в российской колонии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщается, в пятницу, 1 июня 2018, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику российской колонии строгого режима Лабытнанги (более известной как "Белый медведь"), расположенной в Ямало-Ненецком автомномной округе РФ, в которой содержится политзаключенный Олег Сенцов.

В своем письме Филарет ходатайствует о предоставлении Клименту возможности посетить Сенцова для выполнения пастырских обязанностей.

По благословению патриарха Филарета архиепископ Климент отбыл в места содержания Олега Сенцова.

Напомним, матери украинских политзаключенных, режиссера из оккупированного Крыма Олега Сенцова и крымчанина Александра Кольченко впервые встретились и обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.