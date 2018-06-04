Сенцов відмовився зустрітися з архієпископом Климентом через релігійні погляди

Сьогодні в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент

Український політв'язень Олег Сенцова відмовився зустрітися з

архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом. Про це повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан в Facebook.

"До Олега в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент. Так, він багато чого робить, в тому числі для політв'язнів... Але, блін, ми домовлялися, що перед приїздом я запитаю у Олега, хоче він цієї зустрічі. Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої. Питається, навіщо потрібні були ці домовленості?", - повідомила вона, додавши, що Сенцов категорично відмовився зустрітися з архиєпископом.

Немає слів... до Олега в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент. Так, він багато чого робить, в тому числі для політв'язнів...... Опубліковано Натал'єю Каплан 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент має намір відвідати Сенцова, що знаходиться в російській колонії.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 1 червня 2018, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет підписав лист до начальника російської колонії суворого режиму Лабитнангі (більш відомої як "Білий ведмідь"), розташованої в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, в якому міститься Сенцов.