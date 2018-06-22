Сенцов ніколи не буде просити про помилування у Путіна, - адвокат

Адвокат також повідомив, що у Сенцова проблеми з нирками і серцем

Український політв'язень Олег Сенцов, незаконно засуджений в Російській Федерації (РФ), заявив, що ніколи не буде просити про помилування у президента РФ Володимира Путіна. Про це розповів адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, повідомляє "Новая газета".

Так, адвокат повідомив, що обговорював зі своїм підзахисним заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що жодних звернень про помилування від Сенцова не надходило.

"Я запитав, чи він (Сенцов, - ред) писатиме прохання про помилування президенту (РФ, - ред.). Сенцов сказав, що ні: "Я ніколи не буду просити ніякого помилування у Путіна і не буду писати ніяких заяв", - повідомив Дінзе.

Адвокат також повідомив, що у Сенцова проблеми з нирками і серцем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дінзе у розмові з українським омбудсменом Людмилою Денісовою розповів, що Сенцов мало рухається, майже не встає з ліжка, а за словами лікарів, у нього вже відмовляють рецептори.