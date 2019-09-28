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Сенцов: хотел бы видеть Путина в Гааге на скамье подсудимых

Новости » Общество    28.09.2019 - 04:50
Сенцов: хотел бы видеть Путина в Гааге на скамье подсудимых
Фото: Олег Сенцов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сенцов считает справедливым, если бы Путина наказали за его действия против других стран

Украинский режиссер Олег Сенцов признался, что мечтает увидеть в качестве подсудимого в Международном криминальном суде в Гааге (Нидерланлы) президента России Владимира Путина. Об этом освобожденный из заключения Кремля рассказал в интервью DW.

По словам Сенцова, такой исход был бы для Путина справедливым за все его действия против других государств.

"Это моя маленькая мечта, потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдовы, преступления против Грузии, против граждан Европы", - сказал режиссер.

Также он возлагает на российского президента ответственность за сбитый в небе над Донбассом малайзийский "Боинг".

"За "Боинг" нужно ответить, это однозначно. Путин не давал прямой приказ, но это следствие его действий, его системы, что был сбит пассажирский самолет", - заявил бывший политзаключенный.

Напомним, ранее Сенцов высказался об аннексии Крыма. Режиссер отметил, что "это было неизбежно", поскольку, по его словам, украинские военные не были готовы к такому повороту событий на полуострове.

Также бывший узник Кремля заявлял, что готов пожать руку Владимиру Путину, если это поможет освободить украинских политзаключенных.

Аннексия Крыма была неизбежной, - Сенцов Я никогда не признаю Крым и Донбасс российскими, - Сенцов
Новости Украины ГаагатрибуналОлег Сенцов
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