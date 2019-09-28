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Сенцов: хотів би бачити Путіна в Гаазі на лаві підсудних

Новини » Суспільство    28.09.2019 - 04:50
Сенцов: хотів би бачити Путіна в Гаазі на лаві підсудних
Фото: Олег Сенцов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сенцов вважає справедливим, якби Путіна покарали за його дії проти інших країн

Український режисер Олег Сенцов зізнався, що мріє побачити в якості підсудного в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі (Нидерланлы) президента Росії Володимира Путіна. Про це звільнений з ув'язнення Кремля розповів в інтерв'ю DW.

За словами Сенцова, такой фінал був би для Путіна справедливим за всі його дії проти інших держав.

"Це моя маленька мрія, тому що це було б справедливо покарати його за злочини проти України, проти Росії, проти Молдови, злочини проти Грузії, проти громадян Європи", - сказав режисер.

Також він покладає на російського президента відповідальність за збитий в небі над Донбасом малайзійський "Боїнг".

"За "Боїнг" потрібно відповісти, це однозначно. Путін не давав прямий наказ, але це наслідок його дій, його системи, що був збитий пасажирський літак", - заявив колишній політв'язень.

Нагадаємо, раніше Сенцов висловився про анексію Криму. Режисер зазначив, що "це було неминуче", оскільки, за його словами, українські військові не були готові до такого ходу подій на півострові.

Також колишній в'язень Кремля заявляв, що готовий потиснути руку Володимиру Путіну, якщо це допоможе звільнити решту українських політв'язнів.

Анексія Криму була неминучою, - Сенцов Я ніколи не визнаю Крим і Донбас російськими, - Сенцов
Новини України ГаагатрибуналОлег Сенцов
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