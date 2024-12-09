Сенсорна стимуляція збільшує обсяг пам'яті людини, - дослідження

Читайте також, як покращити свою пам'ять. Невролог Анастасія Рахнянська розповіла, що є кілька немедикаментозних стратегій, які допоможуть покращити пам’ять.

За словами лікаря, варто вживати продукти, які багаті на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни, особливо В12 і мінерали. Ці речовини здатні підтримувати здоров'я мозку.