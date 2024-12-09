Сенсорная стимуляция увеличивает объем памяти человека, - исследование

Читайте также, как улучшить свою память. Невролог Анастасия Рахнянская рассказала, что существует несколько немедикаментозных стратегий, которые помогут улучшить память.

По словам врача, следует употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами, особенно В12 и минералами. Эти вещества способны поддерживать здоровье мозга.