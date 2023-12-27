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Сенсаційний лідер УПЛ став найкращим тренером року

Фото: Юрій Вернидуб – найкращий тренер УПЛ у 2023 році (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Керманич криворізького "Кривбаса" Юрій Вернидуб визнаний найкращим тренером української Прем'єр-ліги за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

57-річний фахівець отримав заслужене визнання колег. Його підопічні пішли на зимову паузу в лідерах елітного дивізіону.

Вернидуб завершив рік із найвищою середньою оцінкою – 4,44 бали. У рейтингу тренерів він випередив коуча житомирського "Полісся" Юрія Калітвінцева (4,40) та екс-керманича донецького "Шахтаря" Ігора Йовічевіча (4,38). Доповнили п'ятірку найкращих Юрій Максимов ("Дніпро-1") та головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань.

Цьогоріч Вернидуб чотири рази був найкращим тренером туру УПЛ. Упродовж року його підопічні набрали 57 очок. У зведеній таблиці за 2023-й "Кривбас" іде на 4-й сходинці.

Хто такий Юрій Вернидуб

Уродженець Житомира, вихованець місцевого футболу. На дорослому рівні виступав за рідний "Спартак", нікопольський "Колос", "Прикарпаття" з Івано-Франківська, запорізькі "Металург" і "Торпедо", німецький "Гемніцер" і пітерський "Зеніт".

Із 2001 року працював у тренерському штабі "Металурга", а в 2007-му був в. о. керманича першої команди. У 2010 році перейшов із Анатолієм Чанцевим до луганської "Зорі", яку самостійно очолив у листопаді наступного року. Працював із командою до завершення сезону 2018/19.

Пізніше тренував солігорський "Шахтар" і тираспольський "Шериф". Здобув чемпіонський титул у Білорусі та два "золота" в чемпіонаті Молдови.

До слова, українець Скрипник очолив "Металіст 1925" замість "Ворскли".

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УПЛЧемпионат УкраиныЮрий Вернидуб