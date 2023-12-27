Сенсационный лидер УПЛ стал лучшим тренером года

57-летний специалист получил заслуженное признание коллег. Его подопечные ушли на зимнюю паузу в лидерах элитного дивизиона.

Вернидуб завершил год с самой высокой средней оценкой – 4,44 балла. В рейтинге тренеров он опередил коуча житомирского "Полесья" Юрия Калитвинцева (4,40) и экс-наставника донецкого "Шахтера" Игора Йовичевича (4,38). Дополнили пятерку лучших Юрий Максимов ("Днепр-1") и главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.

В этом году Вернидуб четырежды был лучшим тренером тура УПЛ. В течение года его подопечные набрали 57 очков. В сводной таблице за 2023-й "Кривбасс" идет на 4-й строчке.

Кто такой Юрий Вернидуб

Уроженец Житомира, воспитанник местного футбола. На взрослом уровне выступал за родной "Спартак", никопольский "Колос", "Прикарпатье" из Ивано-Франковска, запорожские "Металлург" и "Торпедо", немецкий "Хемницер" и питерский "Зенит".

С 2001 года работал в тренерском штабе "Металлурга", а в 2007-м был и. о. наставника первой команды. В 2010 году перешел с Анатолием Чанцевым в луганскую "Зарю", которую самостоятельно возглавил в ноябре следующего года. Работал с командой до завершения сезона 2018/19.

Позже тренировал солигорский "Шахтер" и тираспольский "Шериф". Завоевал чемпионский титул в Беларуси и два "золота" в чемпионате Молдовы.