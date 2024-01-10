Сенсаційний лідер УПЛ підписав зірку аутсайдера першості

23-річний хавбек став першим зимовим новачком команди Юрія Вернидуба. "Кривбас" буде третім клубом у професіональній біографії українця.

Твердохліб уклав із криворіжцями контракт на 4 роки. У складі нової команди він виступатиме під 47-м номером. Центральний півзахисник, який у першому колі грав ще й на позиціях правого та лівого латералів, вінгера на обох флангах і нападника, орієнтовно коштував "Кривбасу" менше 400 тисяч євро.

У нинішньому сезоні Твердохліб зіграв 15 матчів, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист. У лавах "Миная" хавбек провів 1,5 роки після двох сезонів у "Гірнику-Спорті" з Горішніх Плавнів. На аматорському рівні він грав за столичний "Атлет", а на дитячо-юнацькому – академію київського "Динамо" та вишгородську "Чайку".

На зимову паузу "Кривбас" пішов лідером української Прем'єр-ліги. Криворіжці набрали 34 очки та за додатковими показниками випереджають "Дніпро-1". Обидві команди гіпотетично можуть випередити "Динамо" та донецький "Шахтар", які провела на два та три матчі менше відповідно.