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Сенсационный лидер УПЛ подписал звезду аутсайдера первенства

Фото: Егор Твердохлиб (слева) пошел на повышение (fcminaj.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Егор Твердохлиб сменил закарпатский "Минай" на криворожский "Кривбасс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний хавбек стал первым зимним новичком команды Юрия Вернидуба. "Кривбасс" станет третьим клубом в профессиональной биографии украинца.

Твердохлиб заключил с криворожцами контракт на 4 года. В составе новой команды он будет выступать под 47-м номером. Центральный полузащитник, который в первом круге играл еще и на позициях правого и левого латералей, вингера на обоих флангах и нападающего, ориентировочно стоил "Кривбассу" менее 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Твердохлиб сыграл 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист. В рядах "Миная" хавбек провел 1,5 года после двух сезонов в "Горняке-Спорте" из Горишних Плавней. На любительском уровне он играл за столичный "Атлет", а на детско-юношеском – академию киевского "Динамо" и вышгородскую "Чайку".

На зимнюю паузу "Кривбасс" пошел лидером украинской Премьер-лиги. Криворожцы набрали 34 очка и по дополнительным показателям опережают "Днепр-1". Обе команды гипотетически могут опередить "Динамо" и донецкий "Шахтер", проведших на два и три матча меньше соответственно.

К слову, ранее Вернидуб стал лучшим тренером УПЛ по итогам 2023 года.

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