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Сенсаційний лідер УПЛ підписав зірку аутсайдера першості

Кривий Ріг, Середа 10 січня 2024 11:27
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Сенсаційний лідер УПЛ підписав зірку аутсайдера першості Фото: Єгор Твердохліб (ліворуч) пішов на підвищення (fcminaj.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Єгор Твердохліб змінив закарпатський "Минай" на криворізький "Кривбас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний хавбек став першим зимовим новачком команди Юрія Вернидуба. "Кривбас" буде третім клубом у професіональній біографії українця.

Твердохліб уклав із криворіжцями контракт на 4 роки. У складі нової команди він виступатиме під 47-м номером. Центральний півзахисник, який у першому колі грав ще й на позиціях правого та лівого латералів, вінгера на обох флангах і нападника, орієнтовно коштував "Кривбасу" менше 400 тисяч євро.

У нинішньому сезоні Твердохліб зіграв 15 матчів, у яких забив 2 м'ячі та віддав 1 асист. У лавах "Миная" хавбек провів 1,5 роки після двох сезонів у "Гірнику-Спорті" з Горішніх Плавнів. На аматорському рівні він грав за столичний "Атлет", а на дитячо-юнацькому – академію київського "Динамо" та вишгородську "Чайку".

На зимову паузу "Кривбас" пішов лідером української Прем'єр-ліги. Криворіжці набрали 34 очки та за додатковими показниками випереджають "Дніпро-1". Обидві команди гіпотетично можуть випередити "Динамо" та донецький "Шахтар", які провела на два та три матчі менше відповідно.

До слова, раніше Вернидуб став найкращим тренером УПЛ за підсумками 2023 року.

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