Сенсационный лидер УПЛ подписал звезду аутсайдера первенства

23-летний хавбек стал первым зимним новичком команды Юрия Вернидуба. "Кривбасс" станет третьим клубом в профессиональной биографии украинца.

Твердохлиб заключил с криворожцами контракт на 4 года. В составе новой команды он будет выступать под 47-м номером. Центральный полузащитник, который в первом круге играл еще и на позициях правого и левого латералей, вингера на обоих флангах и нападающего, ориентировочно стоил "Кривбассу" менее 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Твердохлиб сыграл 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 ассист. В рядах "Миная" хавбек провел 1,5 года после двух сезонов в "Горняке-Спорте" из Горишних Плавней. На любительском уровне он играл за столичный "Атлет", а на детско-юношеском – академию киевского "Динамо" и вышгородскую "Чайку".

На зимнюю паузу "Кривбасс" пошел лидером украинской Премьер-лиги. Криворожцы набрали 34 очка и по дополнительным показателям опережают "Днепр-1". Обе команды гипотетически могут опередить "Динамо" и донецкий "Шахтер", проведших на два и три матча меньше соответственно.