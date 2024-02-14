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Сенсаційний лідер УПЛ оформив перехід центрбека екзотичної збірної

Фото: Натанаеля Сентіні (ліворуч) виступатиме за "Кривбас" мінімум півроку (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" оголосив про трансфер оборонця швейцарського "Сьйона" Натанаеля Сентіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний виконавець став третім зимовим новачком команди Юрія Вернидуба. За плечима центрбека 13 матчів за національну команду Гваделупи.

Сентіні перейшов у "Кривбас" на правах оренди. Угода криворіжців зі "Сьйоном" розрахована на півроку. Лідер української Прем'єр-ліги матиме право викупу оборонця в літнє трансферне вікно. У новій команді Сентіні виступатиме під 39-м номером.

У нинішньому сезоні гваделупець не мав значної ігрової практики. Він провів лише 4 поєдинки (1 гол) за резерв "Сьйона" в 4-му дивізіоні Швейцарії. Натомість торік зіграв 7 поєдинків за збірну Гваделупи в Лізі націй та Золотому кубку КОНКАКАФ.

"Кривбас" у сезоні 2023/24

Команда під керівництвом Юрія Вернидуба пішла на зимову паузу лідером першості. Криворіжці набрали 34 очки та за додатковими показниками випереджають "Дніпро-1".

"Кривбас" здобув 10 перемог, 4 поєдинки звів унічию і зазнав трьох поразок (різниця м'ячів – 31:17). Найкращим бомбардиром команди в першій частині сезону став Олег Кожушко (7 м'ячів), а асистентом – Тимур Стецьков (5 результативних передач).

Після зимової паузи "Кривбас" відновить виступи в УПЛ матчем проти черкаського ЛНЗ. Поєдинок запланований на 23 лютого.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Марселя" перед поверненням єврокубків для "Шахтаря".

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