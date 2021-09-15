Сенсация в Швейцарии и разгром "Барсы": результаты дня в Лиге чемпионов

Сегодня, 14 сентября, стартовали матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Свои матчи проводили команды групп E, F, G и H.
Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.
Главная сенсация состоялась в Швейцарии, где местный "Янг Бойз" смог на последней минуте вырвать победу у "Манчестер Юнайтед", проигрывая по ходу матча - 2:1.
Все результаты дня:
"Барселона" - "Бавария" 0:3
Мюллер, 33, Левандовский, 56, 85
"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Нгамалеу, 66, Сибачо, 90+5 - Роналду, 13
Удаление у "МЮ": Ван Биссака, 35
"Вильяреал" - "Аталанта" 1:1
Тригейрос, 39, Гроенвельд, 73 - Фройлер, 6, Госен, 83
Удаление у "Вильяреала": Коклен, 84
"Севилья" - "Зальцбург" 1:1
Ракитич, 42 (п) - Сучич, 21 (п)
Удаление у "Севильи": Эн-Насери, 50
"Лилль" - "Вольфсбург" 0:0
Удаление у "Вольфсбурга": Брукс, 63
"Мальме" - "Ювентус" 0:3
Алекс Сандро, 23, Дибала, 45 (п), Мората, 45+1
"Челси" - "Зенит" 1:0
Лукаку, 69