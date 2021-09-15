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Сенсация в Швейцарии и разгром "Барсы": результаты дня в Лиге чемпионов

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Среда 15 сентября 2021 00:07
Сенсация в Швейцарии и разгром "Барсы": результаты дня в Лиге чемпионов Фото: сегодня стартовали первые матчи группового этапа Лиги чемпионов (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 14 сентября, стартовали матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Свои матчи проводили команды групп E, F, G и H.

Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.

Главная сенсация состоялась в Швейцарии, где местный "Янг Бойз" смог на последней минуте вырвать победу у "Манчестер Юнайтед", проигрывая по ходу матча - 2:1.

Все результаты дня:

Группа E

"ДИНАМО" - "Бенфика" 0:0

"Барселона" - "Бавария" 0:3

Мюллер, 33, Левандовский, 56, 85

Сенсация в Швейцарии и разгром &quot;Барсы&quot;: результаты дня в Лиге чемпионов

Группа F

"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Нгамалеу, 66, Сибачо, 90+5 - Роналду, 13

Удаление у "МЮ": Ван Биссака, 35

"Вильяреал" - "Аталанта" 1:1

Тригейрос, 39, Гроенвельд, 73 - Фройлер, 6, Госен, 83

Удаление у "Вильяреала": Коклен, 84

Сенсация в Швейцарии и разгром &quot;Барсы&quot;: результаты дня в Лиге чемпионов

Группа G

"Севилья" - "Зальцбург" 1:1

Ракитич, 42 (п) - Сучич, 21 (п)

Удаление у "Севильи": Эн-Насери, 50

"Лилль" - "Вольфсбург" 0:0

Удаление у "Вольфсбурга": Брукс, 63

Сенсация в Швейцарии и разгром &quot;Барсы&quot;: результаты дня в Лиге чемпионов

Группа H

"Мальме" - "Ювентус" 0:3

Алекс Сандро, 23, Дибала, 45 (п), Мората, 45+1

"Челси" - "Зенит" 1:0

Лукаку, 69

Сенсация в Швейцарии и разгром &quot;Барсы&quot;: результаты дня в Лиге чемпионов

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