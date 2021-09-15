Сенсація в Швейцарії і розгром "Барси": результати дня в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 14 вересня, стартували матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/2022. Свої матчі проводили команди груп E, F, G і H.
Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.
Головна сенсація відбулася в Швейцарії, де місцевий "Янг Бойз" зміг на останній хвилині вирвати перемогу у "Манчестер Юнайтед", програючи по ходу матчу - 2:1.
Всі результати дня:
Група E
"Барселона" - "Баварія" 0:3
Мюллер, 33, Левандовський, 56, 85
Група F
"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Нгамалеу, 66, Сібачо, 90+5 - Роналду, 13
Видалення у "МЮ": Ван Біссака, 35
"Вільяреал" - "Аталанта" 1:1
Тригейрос, 39, Гроенвельд, 73-Фройлер, 6, Госен, 83
Видалення у "Вільяреала": Коклен, 84
Група G
"Севілья" - "Зальцбург" 1:1
Рокитич, 42 (п) - Сучич, 21( п)
Видалення у "Севільї": Ен-Насері, 50
"Лілль" - "Вольфсбург" 0:0
Видалення у "Вольфсбурга": Брукс, 63
Група H
"Мальме" - "Ювентус" 0:3
Алекс Сандро, 23, Дибала, 45 (п), Мората, 45+1
"Челсі" - "Зеніт" 1:0
Лукаку, 69