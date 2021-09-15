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Сенсація в Швейцарії і розгром "Барси": результати дня в Лізі чемпіонів

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Середа 15 вересня 2021 00:07
Сенсація в Швейцарії і розгром "Барси": результати дня в Лізі чемпіонів Фото: сьогодні стартували перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 14 вересня, стартували матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/2022. Свої матчі проводили команди груп E, F, G і H.

Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.

Головна сенсація відбулася в Швейцарії, де місцевий "Янг Бойз" зміг на останній хвилині вирвати перемогу у "Манчестер Юнайтед", програючи по ходу матчу - 2:1.

Всі результати дня:

Група E

"ДИНАМО" - "Бенфіка" 0:0

"Барселона" - "Баварія" 0:3

Мюллер, 33, Левандовський, 56, 85

Сенсація в Швейцарії і розгром &quot;Барси&quot;: результати дня в Лізі чемпіонів

Група F

"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Нгамалеу, 66, Сібачо, 90+5 - Роналду, 13

Видалення у "МЮ": Ван Біссака, 35

"Вільяреал" - "Аталанта" 1:1

Тригейрос, 39, Гроенвельд, 73-Фройлер, 6, Госен, 83

Видалення у "Вільяреала": Коклен, 84

Сенсація в Швейцарії і розгром &quot;Барси&quot;: результати дня в Лізі чемпіонів

Група G

"Севілья" - "Зальцбург" 1:1

Рокитич, 42 (п) - Сучич, 21( п)

Видалення у "Севільї": Ен-Насері, 50

"Лілль" - "Вольфсбург" 0:0

Видалення у "Вольфсбурга": Брукс, 63

Сенсація в Швейцарії і розгром &quot;Барси&quot;: результати дня в Лізі чемпіонів

Група H

"Мальме" - "Ювентус" 0:3

Алекс Сандро, 23, Дибала, 45 (п), Мората, 45+1

"Челсі" - "Зеніт" 1:0

Лукаку, 69

Сенсація в Швейцарії і розгром &quot;Барси&quot;: результати дня в Лізі чемпіонів

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