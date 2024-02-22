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Сенсация Australian Open-2024 презентовала песню на украинском: видео

Четверг 22 февраля 2024 12:56
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Сенсация Australian Open-2024 презентовала песню на украинском: видео Фото: Даяна Ястремская дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская записала новую композицию в сотрудничестве с латвийским рэпером Loopout и чешским исполнителем RODAN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Украинка параллельно со спортивной карьерой пытается построить еще и музыкальную. Трек под названием Hearts стал первым в творчестве теннисистки на украинском языке.

"Это еще одно напоминание всем людям о моей стране, о детях и о том, что нам нужна поддержка. Я знаю, что люди забыли о войне и устали от нее, но мы должны быть храбрыми и держаться вместе. Эта песня о силе и зрелости", – заявила Ястремская.

В музыкальной сфере теннисистку сложно назвать новичком. Композиция Hearts стала пятым официальным треком для нее. Одесситка регулярно использует собственное медийное присутствие для напоминания миру о войне РФ против Украины, в том числе посредством традиционных автографов на камерах после поединков.

Сезон-2024 Ястремская начала с грандиозного прогресса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Украинка взлетела более чем на 60 ступенек вверх благодаря классному выступлению на Australian Open. Сначала она одолела квалификационное сито, а затем дошла до 1/2 финала мэйджора.

К слову, накануне Свитолина потерпела поражение от Свентек на Dubai Championships.

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Теннис Даяна Ястремская музика
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