Світоліна програла Свьонтек у третьому раунді турніру в Еміратах
Українка Еліна Світоліна поступилася першій ракетці світу Ізі Свьонтек із Польщі в третьому колі Dubai Championships.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Dubai Duty Free Tennis Championships, 3-й раунд, жінки
Свьонтек – Світоліна – 2:0 (6:1, 6:4)
Розпочали суперниці на рівних, набравши по пункту на власних подачах. Та далі з боротьбою у першому сеті не склалося. Свьонтек взяла п'ять геймів поспіль і з двома брейками ззовні легко закрила партію за 29 хвилин.
Програла Світоліна і два стартові гейми другого сету. Та потім українка несподівано видала камбек і вирівняла становище (2:2). Утім, цей спалах був недовгим, бо вже в наступному геймі польська тенісистка оформила ще один брейк.
Надалі Свьонтек було достатньо уважно зіграти на власних подачах, щоб спокійно забрати путівку в чвертьфінал. Щоправда, Світоліна таки зуміла вдруге повернутися в гру з пунктом на подачі польки (4:4). Та більше ініціативу перша ракетка світу не віддала та зуміла дотиснути українську тенісистку.
У наступному колі Свьонтек зустрінеться з переможницею протистояння росіянки Потапової і китаянки Чжен. Їхній матч відбудеться 21 лютого ввечері. Загальний призовий фонд турніру в ОАЕ склав понад 3,2 млн доларів.
До слова, раніше Світоліна втрималася в топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.