Сенсационный чемпион Англии остался единственным клубом топ-7 лиг Европы без трансферов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Squawka .

"Лисицы" за 12 дней до старта английской Премьер-лиги не представили новичков. Чемпион Англии в сезоне 2015/16 до сих пор не закрыл ни один трансфер.

"Лестер" летом пополнился только вернувшимся из аренды в "Торино" хавбеком Пратом. Зато ушли из команды Брендана Роджерса резервный голкипер Якупович и арендованный у РБ "Лейпциг" вингер Лукман.

Кроме того, "лисы" в летнее трансферное окно могут попрощаться с двумя лидерами команды – вратарем Шмейхелем и полузащитником Тилемансом. На них претендуют "Ницца" и "Арсенал" соответственно. В свою очередь о потенциальных приобретениях клуба даже нет слухов.

Новый сезон "Лестер" начнет 7 августа. На домашнем "Кинг Пауэр" ребята Роджерса примут "Брентфорд". В сезоне 2021/22 "лисы" финишировали на 8-й позиции.