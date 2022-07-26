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Сенсационный чемпион Англии остался единственным клубом топ-7 лиг Европы без трансферов

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Вторник 26 июля 2022 16:00
Сенсационный чемпион Англии остался единственным клубом топ-7 лиг Европы без трансферов Фото: Основа "Лестера" в ожидании усиления (twitter.com/LCFC)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Лестер" остался последним представителем ведущих семи дивизионов Старого света без летних приобретений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Squawka.

"Лисицы" за 12 дней до старта английской Премьер-лиги не представили новичков. Чемпион Англии в сезоне 2015/16 до сих пор не закрыл ни один трансфер.

"Лестер" летом пополнился только вернувшимся из аренды в "Торино" хавбеком Пратом. Зато ушли из команды Брендана Роджерса резервный голкипер Якупович и арендованный у РБ "Лейпциг" вингер Лукман.

Кроме того, "лисы" в летнее трансферное окно могут попрощаться с двумя лидерами команды – вратарем Шмейхелем и полузащитником Тилемансом. На них претендуют "Ницца" и "Арсенал" соответственно. В свою очередь о потенциальных приобретениях клуба даже нет слухов.

Новый сезон "Лестер" начнет 7 августа. На домашнем "Кинг Пауэр" ребята Роджерса примут "Брентфорд". В сезоне 2021/22 "лисы" финишировали на 8-й позиции.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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