Сенсаційний чемпіон Англії залишився єдиним клубом топ-7 ліг Європи без трансферів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Squawka .

"Лисиці" за 12 днів до старту англійської Прем'єр-ліги не презентували новачків. Чемпіон Англії у сезоні 2015/16 досі не закрив жоден трансфер.

"Лестер" влітку поповнився лише хавбеком Пратом, який повернувся з оренди в "Торіно". Натомість пішли з команди Брендана Роджерса резервний голкіпер Якуповіч і орендований в РБ "Лейпциг" вінгер Лукман.

Окрім того, "лисиці" в літнє трансферне вікно можуть попрощатися з двома лідерами команди – воротарем Шмейхелем і півзахисником Тілемансом. На них претендують "Ніцца" та "Арсенал" відповідно. Натомість про потенційні придбання клубу навіть немає чуток.

Новий сезон "Лестер" розпочне 7 серпня. На домашньому "Кінг Пауер" хлопці Роджерса прийматимуть "Брентфорд". У сезоні 2021/22 "лисиці" фінішували на 8-й позиції.