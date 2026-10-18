"Сенс Банк" та Укргазбанк готують до продажу: Кабмін створив спеціальну комісію

Нагадаємо, "Сенс Банк" націоналізували через загрозу фінансовій стабільності та нездатність підсанкційних акціонерів підтримувати капітал установи.

Раніше народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що "Сенс Банк", на його думку, перебуває під впливом осіб, пов'язаних із підприємцем Тимуром Міндічем і колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За словами депутата, аналіз даних і опублікованих журналістами матеріалів нібито вказує на те, що банк із моменту націоналізації міг перебувати під управлінням цих груп впливу.

Він також стверджує, що між ними існує конкуренція за вплив усередині структури.

Поряд із "Сенс Банком" до числа пріоритетних об'єктів для приватизації входить і Укргазбанк - наразі ведеться підготовка необхідних процедур для його можливого продажу.