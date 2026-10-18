"Сенс Банк" та Укргазбанк готують до продажу: Кабмін створив спеціальну комісію

Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій "Сенс Банку" та Укргазбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Завдання - створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків.

Ця комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду.

За словами прем'єра, до роботи комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.

Нагадаємо, "Сенс Банк" націоналізували через загрозу фінансовій стабільності та нездатність підсанкційних акціонерів підтримувати капітал установи.

Раніше народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що "Сенс Банк", на його думку, перебуває під впливом осіб, пов'язаних із підприємцем Тимуром Міндічем і колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За словами депутата, аналіз даних і опублікованих журналістами матеріалів нібито вказує на те, що банк із моменту націоналізації міг перебувати під управлінням цих груп впливу.

Він також стверджує, що між ними існує конкуренція за вплив усередині структури.

Поряд із "Сенс Банком" до числа пріоритетних об'єктів для приватизації входить і Укргазбанк - наразі ведеться підготовка необхідних процедур для його можливого продажу.