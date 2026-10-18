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"Сенс Банк" та Укргазбанк готують до продажу: Кабмін створив спеціальну комісію

15:15 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
"Сенс Банк" та Укргазбанк готують до продажу: Кабмін створив спеціальну комісію Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com_sergii.koretskyi)
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Уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій "Сенс Банку" та Укргазбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами прем'єра, до роботи комісії можуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій ЄС.

Ця комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, ухвалюватиме рішення про допуск учасників, погоджуватиме стартову ціну торгів з урахуванням рекомендацій радника, переможців і ціну продажу та подаватиме відповідні рішення на затвердження уряду.

Міністерство фінансів уже обрало радників для обох банків.

Завдання - створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків.

Нагадаємо, "Сенс Банк" націоналізували через загрозу фінансовій стабільності та нездатність підсанкційних акціонерів підтримувати капітал установи.

Раніше народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що "Сенс Банк", на його думку, перебуває під впливом осіб, пов'язаних із підприємцем Тимуром Міндічем і колишнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За словами депутата, аналіз даних і опублікованих журналістами матеріалів нібито вказує на те, що банк із моменту націоналізації міг перебувати під управлінням цих груп впливу.

Він також стверджує, що між ними існує конкуренція за вплив усередині структури.

Поряд із "Сенс Банком" до числа пріоритетних об'єктів для приватизації входить і Укргазбанк - наразі ведеться підготовка необхідних процедур для його можливого продажу.

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