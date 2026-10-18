"Сенс Банк" и Укргазбанк готовят к продаже: Кабмин создал специальную комиссию
Правительство создало комиссию по продаже государственных пакетов акций "Сенс Банка" и Укргазбанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам премьера, к работе комиссии могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов ЕС.
Эта комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решение о допуске участников, согласовывать стартовую цену торгов с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продаж и подавать соответствующие решения на утверждение правительства.
Министерство финансов уже избрало советников для обоих банков.
Задача - создать надлежащие условия для прозрачной и конкурентной продажи государственных пакетов акций обоих банков.
Напомним, "Сенс Банк" национализировали из-за угрозы финансовой стабильности и неспособности подсанкционных акционеров поддерживать капитал учреждения.
Ранее народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что "Сенс Банк", по его мнению, находится под влиянием лиц, связанных с предпринимателем Тимуром Миндичем и бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.
По словам депутата, анализ данных и опубликованных журналистами материалов якобы указывает на то, что банк с момента национализации мог находиться в управлении этих групп влияния.
Он также утверждает, что между ними существует конкуренция за влияние внутри структуры.
Наряду с "Сенс Банком" в число приоритетных объектов для приватизации входит и Укргазбанк - сейчас ведется подготовка необходимых процедур для его возможной продажи.