"Сенс Банк" сплатить НБУ майже 50 млн грн штрафу: в чому причина

Національний банк України в грудні 2022 року застосував заходи впливу до двох банків та семи небанківських фінансових установ. Причина: порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Найбільший штраф накладено на АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа банк Україна", - ред.). Так, держава стягує 47 702 500 грн за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу відповідно до ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Ще 400 000 грн держава стягує за порушення банком вимог пункту 2 частини другої статті 6 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Серед інших банків, щодо яких застосовані заходи впливу, АТ "ТАСКОМБАНК", що відомий під брендом "ТАС". Проте ця фінустанова отримала письмове застереження за порушення вимог фінмоніторингу та інших правил перевірки клієнтів. Інші банки та небанківські установи в переліку НБУ також отримали штрафи та письмові застереження через невиконання вимог законодавства України.

Нагадаємо, на початку жовтня 2022 року Верховна рада ухвалила закон про виведення з ринку системно важливих банків в умовах воєнного стану.

За словами депутатів, він був розроблений саме під "Альфа Банк" і передбачає викуп його акцій державою за одну гривню. Однак, як відомо, націоналізацію цього банку проведено поки що так і не було.