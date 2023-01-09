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"Сенс Банк" выплатит НБУ почти 50 млн грн штрафа: в чем причина

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Понедельник 09 января 2023 20:58
"Сенс Банк" выплатит НБУ почти 50 млн грн штрафа: в чем причина Фото: Национальный банк Украины (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины в декабре 2022 года применил меры влияния к двум банкам и семи небанковским финансовым учреждениям. Причина: нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Наибольший штраф наложен на АО "Сенс Банк" (бывший "Альфа банк Украина", – ред.). Так, государство взимает 47 702 500 грн за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга в соответствии с ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения".

Еще 400 000 грн государство взимает за нарушение банком требований пункта 2 части второй статьи 6 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Среди других банков, в отношении которых применены меры влияния, АО "ТАСКОМБАНК", известное под брендом "ТАС". Однако это финучреждение получило письменную оговорку за нарушение требований финмониторинга и других правил проверки клиентов. Другие банки и небанковские учреждения в перечне НБУ также получили штрафы и письменные оговорки из-за невыполнения требований законодательства Украины.

Напомним, в начале октября 2022 года Верховная рада приняла закон о выводе из рынка системно важных банков в условиях военного положения.

По словам депутатов, он был разработан именно под "Альфа Банк" и предусматривает выкуп его акций государством за одну гривну. Однако, как известно, национализация этого банка проведена пока так и не была.

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Альфа-Банк Национальный банк Украины
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